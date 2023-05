Tripodi visita il padiglione Italia al Future Energy Asia

(ANSA) - ROMA, 17 MAG - La sottosegretaria agli Esteri, Maria Tripodi in visita ufficiale in Thailandia si è recata preso il padiglione italiano allestito nell'ambito della convention Future Energy Asia 2023, in corso a Bangkok. "Qui le nostre aziende - scrive in un tweet Tripodi - rappresentano quel 'saper fare italiano' cuore del Made in Italy che ci contraddistingue nel mondo. Anche in un settore così strategico". La sottosegretaria è stata accompagnata nella visita al padiglione Italia dall'Ambasciatore in Thailandia, Paolo Dionisi. (ANSA).