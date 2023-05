Italia-Singapore, nasce la piattaforma Fintech Bridge

(ANSA) - SINGAPORE, 17 MAG - È stata lanciata Bridge, la prima piattaforma Fintech destinata a diventare un ponte tra l'Italia e Singapore. La piattaforma vuole fornire supporto e servizi specializzati per i bisogni e le esigenze delle imprese del settore Fintech. L'iniziativa, guidata da Cristiano A.

Motto, ceo di Fairtile e Managing Director di Meight, Federico Cristina, cofounder di DEXTF e Andrea Monni, partner di Algebra, si candida a divenire il punto di congiunzione tra i due ecosistemi fintech. Maurizio Bernardo, presidente di AssoFintech (Associazione Italiana Fintech) e presidente della Commissione Finanza, guiderà l'Advisory Board che comprenderà rappresentanti delle istituzioni italiane e di Singapore per garantire un pieno allineamento degli obiettivi della piattaforma alle strategie istituzionali dei due Paesi.

"Bridge è la risposta alla crescita esponenziale dell'interesse di startup, imprese affermate, investitori e istituzioni nel creare un ponte robusto e redditizio tra i due ecosistemi", ha riferito Cristiano A. Motto. "Stiamo unendo le nostre esperienze, conoscenze e competenze per creare un hub che collegherà tutti gli attori del settore dei due Paesi consentendo una nuova orchestrazione tra di loro", ha continuato Andrea Monni.

L'ecosistema Fintech italiano ha raggiunto un alto livello di maturità ed è in continua crescita, grazie a investimenti internazionali, partnership strategiche, innovazione e nuovi prodotti e servizi. La rapida crescita recente dell'ecosistema Fintech italiano dovrebbe metterlo sul radar delle aziende e degli investitori di Singapore che desiderano avere opportunità di espandere i propri orizzonti. Singapore è emersa come uno dei principali hub fintech negli ultimi anni, grazie al suo ambiente commerciale favorevole, al vivace ecosistema di startup e alle politiche governative lungimiranti. La città-stato ospita un numero crescente di società fintech che stanno sfruttando tecnologie all'avanguardia per interrompere i servizi finanziari tradizionali e promuovere l'innovazione in tutto il settore.

"Ancora una volta la convergenza delle iniziative istituzionali tra Italia e Singapore ha dato un risultato operativo: siamo lieti di assistere al lancio di una control room regionale del Fintech con attori dei due Paesi che lavorano insieme su strategie comuni. Una piattaforma di settore è un potente strumento per le aziende che cercano di innovare e stare al passo con la concorrenza. Offrirà loro la possibilità di sfruttare le ultime tecnologie e forti conoscenze del settore", ha commentato Mario Vattani, ambasciatore italiano a Singapore.

Bridge fornirà un'ampia gamma di servizi aziendali e tecnologici. Sfruttando la piattaforma, le aziende dei due Paesi possono migliorare l'efficienza, ridurre i costi e migliorare il loro vantaggio competitivo ottenendo l'accesso a strumenti, competenze e servizi specializzati progettati per il loro settore nei due ecosistemi. Il lavoro svolto dall'ambasciata d'Italia e dalla Banca d'Italia con le loro iniziative fintech a Singapore e il recente accordo tra AssoFintech e la Singapore Fintech Association sono stati elementi chiave per accelerare la convergenza dei due ecosistemi e per aiutare la nascita della piattaforma Bridge. (ANSA).