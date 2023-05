Il Programma dell'Arena di Verona presentato in Israele

(ANSA) - TEL AVIV, 17 MAG - I 100 anni del 'Verona Opera Festival' sono stati celebrati nella residenza dell'ambasciatore italiano in Israele Sergio Barbanti. Un'occasione - è stato detto - con la quale la 'Camera di Commercio Israel Italia' (coordinatrice dell'evento) ha voluto aprire il calendario di promozione dell'offerta turistica italiana in Israele. Alla manifestazione - è stato spiegato - ha partecipato un pubblico, selezionato tra media, operatori del turismo con destinazione l'Italia e "numerosi amici israeliani della Fondazione Arena di Verona".

A dare un breve assaggio della kermesse veronese - è stato aggiunto - sono state le performance della soprano Monica Conesa, della mezzo soprano Sofia Koberidze e del tenore Matteo Mezzaro, accompagnati al piano dal maestro Federico Brunello. In precedenza c'è stato l'intervento dell'ambasciatore Barbanti, seguito da una intervista della Co-Presidente della 'Camera di Commercio Israel Italia' Gaia Molco con il Vice Direttore Artistico dell'Arena Stefano Trespidi. Trespidi ha illustrato gli appuntamenti del festival d ha sottolineato i numerosi legami culturali e personali tra l'Italia e Israele. Il Festival festival si terrà dal 16 giugno al 9 settembre e sarà aperto dall'Aida di Giuseppe Verdi. (ANSA).