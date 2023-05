Il console italiano a Barcellona visita la sede delle Dogane

(ANSA) - MADRID, 17 MAG - Visita alla sede delle Dogane spagnole a Barcellona da parte del console italiano nella città catalana, Emanuele Manzitti. Come si apprende da una nota, nell'occasione Il responsabile delle Dogane per la Catalogna, Gavilanes Fidalgo, ha illustrato a Manzitti le attività di vigilanza, controllo e sequestro svolte nella regione e nel porto di Barcellona in particolare. Il console italiano era accompagnato dall'esperto per la sicurezza distaccato presso il Consolato.

Manzitti ha visitato le installazioni dell'agenzia nel porto di Barcellona (ed in particolare allo scanner utilizzato per rilevare eventuali sostanze radioattive stivati su mezzi trasporto terrestre) ed ha effettuato un giro nel porto stesso, ospitato a bordo di un'imbarcazione delle Dogane. Durante la visita, il console ha sottolineato "l'importanza del lavoro svolto dalle Dogane e della collaborazione tra le istituzioni italiane e spagnole per contrastare il contrabbando, il narcotraffico e l'evasione fiscale, garantendo così sempre maggiore sicurezza all'interno dei confini europei". Inoltre, ha sottolineato la "significativa presenza italiana nel porto di Barcellona", dove operano alcuni armatori italiani (sia in campo commerciale che crocieristico), e che oggi è arricchita anche da Luna Rossa Prada Pirelli Team in vista della 37esima edizione dell'America's Cup". (ANSA).