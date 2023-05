Cooperazione italiana consegna barche ai pescatori keniani

(ANSA) - NAIROBI, 17 MAG - Alla presenza, tra gli altri, del vicepresidente del Kenya, Rigathi Gachagua, l'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (Aics) ha proceduto oggi a Mombasa alla consegna ufficiale di 26 imbarcazioni, acquisite attraverso il programma "Go Blue" finanziato dall'Unione Europea, ai governatori delle contee di Mombasa, Kilifi e Lamu, che si sono impegnati a trasferirle ai pescatori di 5 cooperative (Bmu) distribuite sulle contee che si affacciano sull'Oceano Indiano keniota.

Alla cerimonia, cui ha presenziato il direttore della sede di Nairobi dell'Aics, Giovanni Grandi, ha partecipato anche la rappresentante dell'Unione Europea in Kenya, Henriette Geiger, a capo di una delegazione di dieci ambasciatori di altrettanti stati membri dell'Ue, assieme al ministro per le Risorse minerarie, la blue economy e gli affari marittimi del Kenya, Salim Mvurya, oltre ai tre governatori delle contee partner.

In Kenya, la scarsità di imbarcazioni e attrezzature per la pesca a disposizione delle organizzazioni comunitarie che gestiscono la pesca a livello locale, costringe i pescatori a rivolgersi a intermediari per il noleggio di barche, spesso con costi elevati. Grazie ai finanziamenti dell'Unione Europea, la cooperazione italiana attraverso "Go Blue" sta intervenendo nelle fasi più deboli della filiera della pesca artigianale.

E' prevista una serie di interventi, tra cui opere infrastrutturali, formazioni a favore dei pescatori, introduzione di un sistema di etichettatura che certifichi la qualità del pesce sul mercato. "La consegna delle imbarcazioni rappresenta una pietra miliare per la componente italiana di Go Blue - ha affermato Grandi -, crediamo che questo possa aumentare le attività e gli introiti delle Bmu. Stiamo inoltre lavorando insieme al nostro partner tecnico Ciheam Bari alla progettazione di uno schema di gestione delle barche simile ad un fondo rotativo, che permetterà che le imbarcazioni fornite generino capitale e consentirà ai pescatori di acquisire ulteriori barche. È nostra responsabilità condivisa fare in modo che le risorse dell'economia blu siano utilizzate nella maniera più sostenibile", ha concluso il titolare della sede Aics di Nairobi.

"Go Blue ha messo le comunità costiere e le loro esigenze al centro dei nostri interventi, con le sue tre diverse componenti interconnesse, tutte rivolte al raggiungimento di una crescita economica sostenuta, proteggendo l'ambiente e adattandosi alle sfide collegate all'urbanizzazione - ha dichiarato la rappresentante Ue, Geiger -, l'Unione Europea sta dando una rilevanza centrale per lo sviluppo della blue economy, e siamo presenti per fornire il nostro supporto".

A conclusione dell'evento, il vicepresidente Gachagua ha voluto ringraziare l'Unione Europea "per il grande supporto che sta dando al nostro Paese e al nostro popolo. Non lo prendiamo per scontato e ne siamo molto riconoscenti". (ANSA).