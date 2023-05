Agroindustria e tecnologia italiana nel sud del Brasile

(ANSA) - PORTO ALEGRE, 17 MAG - La città di Porto Alegre, in Brasile, ha ospitato l'incontro internazionale d'affari dal titolo "Rio Grande do Sul e Italia. Innovazione e tecnologia nel settore agroindustriale e opportunità per le imprese italiane".

All'evento, realizzato dall'ambasciata d'Italia a Brasilia e dal consolato generale di Porto Alegre, in collaborazione con Fiergs e Ice Brasile, 16 importanti società italiane di punta hanno offerto al mercato agro-industriale dello Stato di Rio Grande do Sul, in costante e forte ascesa, un panorama aggiornato delle opportunità del settore tecnologico e della digitalizzazione italiana.

Il console Valerio Caruso ha inaugurato i lavori sottolineando il carattere inedito dell'iniziativa per il sud del Brasile. "Il Rio Grande do Sul, ove risiede un'importante ed affermata comunità d'affari italo-brasiliana, ha sempre guardato alla tecnologia italiana come una garanzia di eccellenza. A loro e agli amici brasiliani di questo strategico Stato è dedicata l'iniziativa, in un'ottica di sinergie pubblico-privato e di ulteriore ampliamento e consolidamento dei nostri già forti rapporti bilaterali". (ANSA).