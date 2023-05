Pugliese inaugura un nuovo centro consolare in Algeria

(ANSA) - ALGERI, 16 MAG - L'ambasciatore d'Italia in Algeria Giovanni Pugliese ha inaugurato oggi a Tindouf, città del Sahara algerino, alla presenza delle autorità locali, il nuovo 'pop-up' per i servizi consolari realizzato in collaborazione con la società Vfs-Global. Si tratta di un'iniziativa unica nel suo genere e per la prima volta messa in atto in Algeria, per migliorare ed aumentare l'offerta di servizi consolari italiani anche nelle aree più remote del Paese.

A Tindouf (estremo sud-ovest), come dichiarato dall'ambasciatore Pugliese, il centro è "destinato non solo al pubblico algerino locale e alla business community mauritana presente ma anche ai rifugiati saharawi". Tindouf è stata scelta quale prima tappa di questa innovativa iniziativa, che sarà poi sviluppata anche in altre città del Paese, per assicurare lo svolgimento delle procedure previste nell'ambito dell'iniziativa 'Piccoli Ambasciatori di Pace'. Un progetto attraverso il quale un gruppo di oltre 250 bambini, anche disabili, si recheranno in Italia durante le prossime vacanze estive ospitati da associazioni e famiglie italiane impegnate in ambito umanitario.

