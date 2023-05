L'Italia impegnata con Maoc nel contrasto al traffico di droga

(ANSA) - LISBONA, 16 MAG - L'Ambasciatore d'Italia a Barcellona, Carlo Formosa, ha incontrato oggi il Direttore Esecutivo del Maoc (Maritime Analysis and Operations Centre Narcotics), Sjoerd Top, per fare il punto della situazione sull'attività del Centro e in particolare sul contributo che l'Italia sta dando alla repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti via mare e via aerea. Grazie alla collaborazione tra 6 Paesi membri dell'Ue (oltre all'Italia, Francia, Irlanda, Italia, Spagna, Paesi Bassi e Portogallo) e del Regno Unito, il Maoc opera dal 2007 nel contrasto dei traffici illeciti di cocaina nell'Atlantico provenienti dal Sud America e dall'Africa Occidentale e diretti verso l'Europa, nonché di cannabis attraverso il Mediterraneo.

Il Centro si avvale anche della collaborazione di organizzazioni e agenzie internazionali quali Europol, Unodc, Eurojust e Frontex , nonché di quella di altri paesi come Stati Uniti, Canada, Capo Verde, Germania, Grecia, Senegal e Marocco.

Solo nel corso del 2022 il Maoc ha coordinato 35 operazioni che hanno portato al sequestro di circa 36 tonnellate di cocaina e 10 tonnellate di cannabis.

L'apporto dell'Italia all'attività del Centro, che ha sede a Lisbona e presso il quale è anche distaccato un Ufficiale di collegamento della Guardia di Finanza, è stato importante in termini di contributo agli ingenti sequestri narcotici realizzati. L'operazione a guida italiana più recente ha visto il sequestro lo scorso mese di marzo al largo delle coste orientali della Sicilia di circa due tonnellate di cocaina (del valore di 400 milioni di euro). (ANSA).