L'ambasciatrice Flumiani all'Università Cattolica di Ruzomberok

(ANSA) - ROMA, 16 MAG - L'ambasciatrice d'Italia in Slovacchia, Catherine Flumiani, ha visitato oggi l'Università Cattolica di Ruzomberok. La visita è stata organizzata in occasione dell'apertura della mostra su Leonardo da Vinci organizzata dai docenti del programma di lingua italiana coordinati dalla professoressa Rosangela Libertini e allestita presso la biblioteca dell'Università, di cui è già prevista l'esposizione nei prossimi mesi anche presso altri spazi espositivi della regione. Lo rende noto un comunicato.

L'ambasciatrice ha avuto un cordiale colloquio con il Rettore Jaroslav Demko per discutere dei progetti di collaborazione volti a sostenere l'insegnamento della lingua italiana presso l'ateneo. L'ambasciatrice ha inoltre visitato il centro pastorale presso la facoltà di pedagogia, che assicura servizi di accoglienza per i profughi dall'Ucraina. Durante la sua visita Flumiani si è intrattenuta con il personale docente del programma di lingua italiana dell'università, così come del liceo Santa Monica della città di Prešov dove viene insegnato l'italiano quale seconda lingua straniera. L'ambasciatrice si è rallegrata del forte interesse nell'intera regione per la lingua e la cultura italiana e ha ribadito l'impegno ad assicurare periodiche iniziative di promozione in questo settore. (ANSA).