L'ambasciatore Gori incontra gli imprenditori italiani a Sabac

(ANSA) - BELGRADO, 16 MAG - L'ambasciatore d'Italia in Serbia, Luca Gori, si è recato oggi insieme al rappresentante locale di Confindustria Serbia, Simone Apolloni, in missione a Sabac - città occidentale della Serbia - dove ha incontrato gli imprenditori italiani che operano nell'area e visitato alcuni stabilimenti. L'ambasciatore è stato inoltre ricevuto dal sindaco di Sabac Aleksandar Pajic, con cui ha discusso possibili progetti di cooperazione soprattutto nel settore delle infrastrutture, dell'agrindustria e dell'automotive, oltre che dell'avvio di programmi di economia circolare e di educazione duale nelle scuole.

L'incontro si inquadra nelle periodiche visite dell'ambasciata nelle aree della Serbia a maggiore concentrazione di imprese italiane. "Sabac è la quarta municipalità in Serbia per numero di aziende italiane. Le storie di successo degli imprenditori che ho incontrato oggi e la visita ad alcuni dei loro stabilimenti produttivi confermano la straordinaria capillarità e varietà della nostra presenza imprenditoriale in Serbia", ha dichiarato Gori. "Una presenza - ha aggiunto l'ambasciatore - che contribuisce per il 5,5% al PIL della Serbia". (ANSA).