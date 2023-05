Evento sull'hospitality all'ambasciata d'Italia a Berlino

(ANSA) - BERLINO, 16 MAG - In occasione dell'International Hospitality Investment Forum, che si tiene a Berlino dal 15 al 17 maggio, l'ambasciata d'Italia in Germania ospita oggi un evento di networking dedicato agli operatori dell'industria alberghiera italiana - rappresentata da Maria Carmela Colaiacovo, presidente di Confindustria Alberghi - e internazionale, insieme ad alcuni selezionati investitori globali.

Come riporta la stessa ambasciata, all'appuntamento sono presenti anche rappresentanti di Cassa depositi e prestiti e Agenzia Ice. L'International Hospitality Investment Forum berlinese si conferma momento di incontro di primissimo livello tra l'industria alberghiera e investitori internazionali: "Si tratta di un appuntamento imperdibile per il sistema italiano, che lo scorso anno ha fatto registrare investimenti immobiliari nel settore ospitalità per 1,5 miliardi di euro", dice l'ambasciatore d'Italia a Berlino, Armando Varricchio. "È in generale l'intero settore turistico - volano di scambi e conoscenze culturali e umane, prima ancora che motore di crescita economica - a far registrare numeri di grandissimo valore. Ciò vale anche chiaramente tra Italia e Germania, il cui rapporto anche economico-commerciale sta vivendo in generale una fase di crescita straordinaria", aggiunge l'ambasciatore.

(ANSA).