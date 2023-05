Amb.Kiev all'Università di Perejaslav contro la disinformazione

(ANSA) - KIEV, 16 MAG - L'ambasciata d'Italia a Kiev ha visitato l'Università "Hryhorii Skovoroda" nella città ucraina di Perejaslav per incontrare gli studenti in occasione di una tavola rotonda dal titolo "Combattere le manifestazioni ostili della propaganda in tempo di guerra", organizzata con il supporto dell'amministrazione regionale di Kiev. Nell'incontro sono state approfondite le strategie di diplomazia pubblica che l'Italia sviluppa contro la disinformazione, anche in coordinamento con i partner europei. Si è discusso inoltre dell'importanza cruciale della libertà dei media nell'attuale contesto bellico, e più in generale del percorso di progressiva integrazione euro-atlantica dell'Ucraina. Numerose sono state le domande degli studenti i quali, con l'occasione, hanno ricevuto opuscoli informativi e gadget a tema Unione Europea, gentilmente forniti dalla delegazione Ue a Kiev.

"Oltre che un piacere, è sempre un buon investimento incontrare gli universitari ucraini", ha dichiarato l'ambasciatore Pier Francesco Zazo. "La nostra missione diplomatica annette grande importanza ai giovani, che saranno protagonisti del futuro europeo del loro Paese, lungo un cammino sviluppato nella pace e nella stabilità", ha aggiunto. Nel corso della visita alle strutture e ai laboratori d'arte dell'Università Skovoroda, insieme al rettore Vitaly Kotsur è stata ribadita l'intenzione di sviluppare accordi bilaterali tra atenei italiani e ucraini, creando occasioni di dialogo e crescita per i giovani di entrambi i Paesi, anche nel quadro dei molteplici gemellaggi tra enti locali che sono in via di sottoscrizione. (ANSA).