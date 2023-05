Serbia: in Ambasciata incontro tra 'Sistema Italia' e imprese

(ANSAmed) - BELGRADO, 15 MAG - Si è tenuto oggi presso l'Ambasciata d'Italia a Belgrado un incontro tra gli attori del 'Sistema Italia' in Serbia (Ambasciata, ICE, Confindustria Serbia e Camera di Commercio Italo-Serba) e gli imprenditori italiani operanti nel Paese. La riunione - presieduta dall'Ambasciatore d'Italia in Serbia, Luca Gori - è stata l'occasione per fare il punto sui seguiti del Business & Science Forum Italia-Serbia del marzo scorso e preparare l'imminente partecipazione dell'Italia come Paese Partner della Fiera Internazionale dell'Agricoltura di Novi Sad.

"Il Business & Science Forum di marzo ha rappresentato uno snodo importante per il rinnovamento delle relazioni economiche tra Italia e Serbia. Dopo la missione imprenditoriale di Confindustria Veneto Est della settimana scorsa - ha dichiarato l'Ambasciatore Gori nel suo intervento - porteremo adesso 21 aziende italiane alla Fiera dell'agricoltura di Novi Sad.

Punteremo sulle eccellenze tecnologiche del Made in Italy e nel campo dell'agri-tech per rafforzare la presenza economica del nostro Paese in Serbia". (ANSAmed).