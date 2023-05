Poesia italiana in russo. Amb. Starace, 'ponte tra due culture'

(ANSA) - MOSCA, 15 MAG - Un'opera che rappresenta "un piccolo ponte" tra la cultura russa e quella italiana attraverso la poesia, che è un "emblema di quei valori culturali che ci devono guidare in questo momento". Così l'ambasciatore italiano a Mosca, Giorgio Starace, ha definito l'antologia 'Nuova poesia italiana, dal 1980 a oggi', edita dall'Istituto di cultura italiano in Russia e presentata oggi presso l'ambasciata.

Il volume contiene quasi 200 poesie - in originale e in traduzione russa - di 17 poeti scelti a rappresentare il panorama poetico degli ultimi decenni in Italia. Si tratta della più ampia antologia di poesia italiana contemporanea che sia uscita in Russia nell'ultimo mezzo secolo e della più ampia in assoluto con testo a fronte. L'ambasciatore Starace ha sottolineato inoltre che si tratta di un'iniziativa "autogestita" e "autofinanziata" dall'Istituto di cultura.

Alla presentazione ha partecipato la direttrice dell'Istituto di cultura italiana a Mosca, la professoressa Daniela Rizzi, e, in remoto, il curatore dell'opera, Andrea Afribo, dell'Università di Padova. Questo, nei progetti dell'Istituto, è il primo di una serie di volumi che comprenderà prossimamente anche un'antologia di brani di prosa italiana contemporanea a cura di Emanuele Zinato e di Anna Jampòlskaja. (ANSA).