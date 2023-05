Giro: è partito da Dublino il tour per promuovere la corsa rosa

(ANSA) - LONDRA, 15 MAG - E' partito da Dublino il tour per promuovere il Giro d'Italia nel mondo. La prima tappa ha visto il ritorno in Irlanda dopo 9 anni del Trofeo Senza Fine della corsa rosa all'interno della Irish Bike Week 2023 con l'evento Giro d'Italia Ride Green. Si tratta di una delle tante iniziative previste per portare a livello globale i simboli del Giro tramite le ambasciate italiane e la collaborazione con l'Agenzia ICE, sotto l'egida del ministero degli Esteri.

L'evento di Dublino ha visto la partecipazione di mille ciclisti amatoriali che hanno pedalato lungo un percorso di 8 chilometri partendo dalla punta occidentale di Phoenix Park per tagliare il traguardo nei giardini di Lucan House, residenza dell'ambasciatore d'Italia in Irlanda, Ruggero Corrias. La festa su due ruote all'insegna della sostenibilità, della mobilità verde e della produzione di biciclette ed e-bike, ha visto la partecipazione di un ospite d'onore: l'ex campione del mondo di ciclismo, Maurizio Fondriest. Si è cimentato nella 'tappa' con gli altri partecipanti e poi ha visitato gli stand dove era possibile degustare cibi e bevande italiane, oltre a visitare una mostra in cui erano esposti oggetti legati alla corsa rosa con biciclette di marchi storici come Colnago. "Su iniziativa del ministro Tajani, Dublino ospita il primo evento internazionale di promozione del Giro d'Italia 2023 nel mondo", ha detto l'ambasciatore Corrias. "Siamo orgogliosi di presentare l'eccellenza dell'industria italiana nel settore ciclistico agli oltre 1000 partecipanti irlandesi che hanno aderito all'iniziativa - ha aggiunto - ringrazio la Farnesina, l'Istituto Italiano di Cultura, l'Italian Trade Agency, la Camera di Commercio Italo-Irlandese, Cycling Ireland e il Giro d'Italia per l'importante e concreto sforzo di sistema". (ANSA).