Ambasciata italiana a Teheran proietta film sulle donne iraniane

(ANSA) - ROMA, 15 MAG - Il film iraniano 'I fratelli di Leila', presentato a Cannes l'anno scorso e proiettato in Italia in anteprima al FESCAAAL di Milano e al BiFest di Bari a fine marzo, è stato presentato presso la residenza dell'ambasciatore italiano a Teheran, Giuseppe Perrone, alla presenza del cast e del regista Said Roustaee.

Il film, che racconta la storia di una famiglia imperfetta dove la figlia Leila rappresenta l'unica ancora di salvataggio di fronte all'irresponsabilità dei quattro fratelli maschi e del padre, rappresenta una metafora del ruolo centrale delle donne nella società iraniana contemporanea. All'evento era presente anche Taraneh Alidoosti, che nel film interpreta Leila, attrice di punta del cinema iraniano, arrestata e successivamente rilasciata nel gennaio scorso per il sostegno pubblico espresso nei confronti delle recenti proteste.

"Il film - ha detto l'ambasciatore Perrone - si colloca nel solco della migliore tradizione della cinematografia iraniana e rappresenta un omaggio alla tenacia ed al coraggio delle donne iraniane che continua a suscitare profonda ammirazione in Italia ed in Europa". Il regista del film, Said Roustaee, nonostante la sua giovane età (33 anni), è già conosciuto dal pubblico italiano per l'altro suo lavoro, 'Sei milioni e mezzo', candidato al Premio Orizzonti al Festival di Venezia del 2019.

(ANSA).