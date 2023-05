Oltre 4mila persone hanno corso la prima MaraTana a Buenos Aires

(ANSA) - BUENOS AIRES, 14 MAG - Con oltre quattromila iscritti, si è svolta oggi a Buenos Aires la MaraTana, la prima corsa podistica promossa dal consolato generale d'Italia nella capitale argentina, guidato da Marco Petacco, che si è cimentato in prima persona in un percorso di 21 chilometri.

Parte del ricavato dell'iniziativa, che ha visto il patrocinio del Coni e del Comites della città portegna, per un totale di 7milioni di pesos (circa 28mila euro), è stato devoluto alla sezione argentina della Comunita' di Sant'Egidio per realizzare opere di promozione sociale presso il centro comunitario polivalente, la Casa de la Amistad.

Tre iscritti hanno vinto altrettanti biglietti aerei per l'Italia, messi a disposizione da ITA e consegnati dal general manager Andrea Taddei, mentre altri tre concorrenti hanno ricevuto pass dello Sport Club.

Tutti i partecipanti che sono arrivati alla finish line hanno ricevuto una medaglia con l'immagine stilizzata del monumento a Cristoforo Colombo sul retro. E il segmento di corsa da 21km (gli altri erano da 10 e da 3 chilometri) è passata davanti al monumento di Colon che attualmente è stato sistemato vicino all'Aeroparque, uno dei due aeroporti di Buenos Aires.

A salire sul podio aggiudicandosi il primo posto sono stati Sebastian Elias Irusta (21km), Martin Sharples (21km - categorie speciali), Leonardo Ezequiel Contreras (10km) e Oscar Daniel Martin (10km - categorie speciali). Alle premiazioni hanno partecipato tra gli altri, l'ambasciatore Fabrizio Lucentini, e il console Petacco.

L'evento punta a rafforzare i legami unendo attività fisica, cultura, socializzazione e solidarietà, e prende il nome da un gioco di parole in combinazione con l'appellativo riservato agli italiani e ai loro discendenti nel Paese sudamericano - comunemente definiti Tani. (ANSA).