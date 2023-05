Mostra di artisti africani e italiani inaugurata ad Accra

(ANSA) - NAIROBI, 15 MAG - È stata inaugurata nei giorni scorsi ad Accra la Mostra d'arte inedita "Triptych", promossa dall'Ambasciata d'Italia in Ghana ed in Togo, alla presenza del viceministro del Turismo, delle Arti e della Cultura, Mark Okraku-Mantey, della pari ruolo per il Commercio e l'Industria del Ghana, Nana Dokua Asiemah-Adjei, oltre che di alcuni membri del Parlamento.

L'Ambasciatrice Daniela d'Orlandi ha sottolineato come la Mostra pittorica e fotografica intenda celebrare l'amicizia tra l'Italia ed i due Paesi africani, attraverso le opere, per la prima volta riunite ad Accra, di rinomati artisti locali con legami personali con il nostro Paese, il togolese Jean Koumy ed il ghanese Niiboijeosu, nonché degli artisti italiani amatoriali da lunghi anni residenti in Ghana, Andrea Ghia e Luca Beneventi.

Il pubblico ha potuto scoprire l'universo incantato e poetico di Koumy, il mondo onirico e misterioso di Niiboijeosu e le diverse sfumature del Ghana tramite il pennello e la lente fotografica di Ghia e Beneventi. L'evento, che ha visto la partecipazione di numerosi esponenti del mondo della cultura, dei media e della società locale, nonché di autorità ghanesi, imprenditori e di capi missione, tra i quali il rappresentante dell'Unesco per il Ghana, ha inteso fare leva sull'arte quale ponte tra popoli diversi, nell'auspicio di una sempre maggiore collaborazione culturale tra l'Italia e l'Africa. (ANSA).