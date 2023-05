Tutto pronto per la prima corsa degli italiani d'Argentina

(ANSA) - BUENOS AIRES, 13 MAG - Al via domani mattina a Buenos Aires la MaraTANA, la prima corsa podistica italiana mai realizzata in Argentina, promossa dal consolato generale d'Italia nella capitale, guidato da Marco Petacco.

L'evento, che prende il nome da un gioco di parole in combinazione con l'appellativo riservato agli italiani e ai loro discendenti nel Paese sudamericano - comunemente definiti Tani - punta a rafforzare i legami unendo attività fisica, cultura, socializzazione e solidarietà.

La maratona prenderà il via domattina a Vicente Lopez, municipio della cintura nord di Buenos Aires, proponendo soluzioni per tutte le preparazioni atletiche, con percorsi di 3, 10 o 21 chilometri, e tanta musica, punti ristoro, e stand tricolore.

Tutti gli iscritti saranno sorteggiati per un biglietto aereo per l'Italia. e parte del ricavato delle iscrizioni andrà in beneficenza.

Per maggiori informazioni può essere consultato il sito web www.maratana.com.ar. (ANSA).