Gemellaggio fra scuole per promuovere la lingua italiana in Usa

L'Ambasciata d'Italia a Washington DC ha ospitato l'evento conclusivo del progetto biennale di gemellaggio tra l'Istituto italiano Parentucelli-Arzela' di Sarzana (Liguria) e l'Annapolis High School della Contea di Anne Arundel in Maryland, che ha coinvolto più di 300 studenti italiani e americani.

All'incontro hanno partecipato (da remoto) l'Avv. Cristina Ponzanelli, Sindaco di Sarzana e la Casa Italiana Language School di Washington, che ha coordinato l'iniziativa. "Il progetto ha confermato il valore dei partenariati tra scuole italiane e americane quali strumenti per la promozione della lingua italiana negli Stati Uniti e viceversa", ha evidenziato la Coordinatrice consolare dell'Ambasciata, Michela Carboniero.

Nei due anni del progetto, gli studenti di Sarzana e di Annapolis hanno lavorato insieme su temi di attualità, dalla "protezione dei dati personali" e alla "Guida bilingue della città di Washington DC", realizzata con il contributo di Serena Riglietti, la nota illustratrice della versione italiana dei libri di Harry Potter. Ma anche su interviste a noti cantanti, nonché sulla traduzione in italiano della brochure dell'Italian American Museum di Washington "L'Eredià apportata dagli italiani a Washington DC - Trenta luoghi da scoprire", realizzata dagli studenti del liceo scientifico di Sarzana.

Agli incontri tra gli studenti dei due Paesi hanno partecipato - in presenza o da remoto - ospiti di prestigio come il comandante dell'Amerigo Vespucci, Massimiliano Siragusa, il Professor Vespri, intervenuto sulla numerologia nelle opere di Dante e il Generale Stefano Cont, Capability, Armaments and Planning Director dell'Agenzia Europea di Difesa, che ha illustrato l'organizzazione delle Forze Armate italiane e la sua integrazione nel sistema di difesa transatlantico.

L'esperienza verrà replicata nel prossimo biennio con altri 2 istituti scolastici italiani e 2 americani per costruire nuovi ponti e creare ulteriori legami tra l'Italia e gli Stati Uniti all'insegna dei giovani e dell'arricchimento interculturale.

