Visita di sistema della Regione Emilia Romagna in Uruguay

(ANSA) - MONTEVIDEO, 12 MAG - Una delegazione della regione Emilia Romagna ha realizzato in questi giorni una missione a Montevideo, conclusasi oggi, finalizzata a rafforzare i legami del suo sistema produttivo e accademico con l'Uruguay.

La delegazione, riferisce un comunicato, a causa dell'improvvisa partenza per l'Italia del Presidente Stefano Bonaccini per l'emergenza climatica regionale, è stata guidata dal suo capo di gabinetto, Andrea Orlando.

Lo hanno accompagnato il rettore dell'Università di Bologna, Giovanni Molari, i rappresentanti degli atenei di Modena, Reggio Emilia e Parma, il presidente della Consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo, Marco Fabbri, e Enrico Turoni, presidente del consorzio CERMAC, che riunisce 25 imprese del settore agroindustriale operative nella regione.

La fitta agenda di appuntamenti istituzionali organizzata dall'ambasciata d'Italia in collaborazione con la Camera di commercio italo-uruguaiana si è incentrata in primo luogo sulle attività di promozione del settore agroindustriale regionale, includendo un incontro di lavoro con il sottosegretario all'Agricoltura, Juan Ignacio Buffa, un tavolo istituzionale con le associazioni di categoria uruguaiane, seguito da un evento con le locali imprese del settore.

Per parte loro i rappresentanti delle università hanno incontrato il rettore dell'Università della Repubblica, il principale ateneo del Paese, Rodrigo Arim, e hanno visitato la facoltà di Agraria, accompagnati dal decano, Pablo Speranza, per approfondire le opportunità di cooperazione accademica.

Infine, il presidente della Consulta, oltre a riunirsi con la direttrice dell'Istituto italiano di cultura, ha avuto vari incontri con la comunità degli emiliano-romagnoli in Uruguay.

