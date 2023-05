Riunione del Gruppo Parlamentare Amicizia Portogallo-Italia

(ANSA) - LISBONA, 12 MAG - L'Ambasciatore d'Italia in Portogallo, Carlo Formosa, ha incontrato oggi presso il Palazzo di São Bento, sede del Parlamento della Repubblica portoghese, i membri del Gruppo Parlamentare di Amicizia Portogallo - Italia, presieduto dalla deputata del Partito Socialdemocratico (PSD) Andreia Neto, assistita dai due vice-presidenti, Jorge Botelho e João Torres, entrambi del Partito Socialista.

Nel corso della riunione, con i 12 deputati membri del Gruppo sono stati individuati gli elementi principali che costituiranno il programma di attività per l'anno in corso nel dialogo con l'Ambasciata d'Italia e i componenti il Sistema Italia in Portogallo. È stata nell'occasione avviata anche una riflessione congiunta su come valorizzare le capacità della diplomazia parlamentare per alimentare ulteriormente la già straordinaria qualità delle relazioni bilaterali fra Italia e Portogallo, ipotizzando alcune iniziative che potrebbero contribuire a rafforzare ancor di più i forti legami di amicizia e dialogo con il Parlamento italiano. (ANSA).