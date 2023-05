L'emigrazione italiana in Argentina in un fumetto per i giovani

(ANSA) - BUENOS AIRES, 12 MAG - Uno dei disegnatori di Spiderman e Batman, Ariel Olivetti, firma un fumetto sull'immigrazione italiana in Argentina dedicato alla Ellis island di Buenos Aires, "L'albergo degli invisibili", la struttura sul Rio della Plata da cui nei secoli sono passati molti connazionali arrivati via nave nella capitale portegna in cerca di fortuna.

Il progetto, realizzato in italiano e spagnolo, e pensato per avvicinare i più giovani alla storia della nostra immigrazione nel Paese sudamericano, è stato commissionato dal Comites di Buenos Aires, col supporto del Consolato generale e dell'Ambasciata, ed il finanziamento del ministero degli Esteri.

Secondo le anticipazioni della coordinatrice dell'iniziativa, Delfina Moroni all'ANSA, il fumetto è ambientato nel 1914, quando il giovane Stefano e la sua famiglia emigrano, passando appunto per l'albergo degli immigrati di Buenos Aires.

Il lavoro, che porta la sceneggiatura dello scrittore italo-argentino di letteratura per ragazzi, Luciano Saracino, e i disegni del fumettista Olivetti, noto per il suo lavoro con Marvel e DC Comics, nelle strisce di Spiderman, Batman e X-Men, sarà pubblicato nei prossimi giorni. (ANSA).