Il Comites di Londra partecipa all'iniziativa per i passaporti

(ANSA) - LONDRA, 12 MAG - Si estende anche al Comites di Londra (Comitato per gli Italiani all'estero) l'iniziativa avviata lo scorso autunno dal Consolato generale di Londra con i Patronati italiani presenti nella capitale britannica per la raccolta delle impronte biometriche per passaporto da parte di funzionari della sede consolare. Il Comites metterà a disposizione la propria sede di Brixton (zona sud di Londra) e, come sperimentato positivamente dai Patronati, circa una volta al mese si ospiterà una "missione" di funzionari dell'Ufficio Passaporti di Londra per la successiva lavorazione della pratica in Consolato ed inoltro del passaporto direttamente a casa del connazionale. Per prenotare un appuntamento, basterà contattare il Comites sulla base delle date presenti nel calendario che la sede consolare aggiorna costantemente nella home page del proprio sito internet.

Il Console generale Domenico Bellantone ha ringraziato il presidente del Comites Alessandro Gaglione per la disponibilità mostrata dall'Ente e si è detto certo che tale iniziativa sarà di comune beneficio per la collettività e per il Comites stesso.

La collaborazione con i Patronati, a cui ora si unisce il Comites, ha finora consentito di mettere a disposizione dell'utenza circa 400 appuntamenti, oltre a quelli pubblicati quotidianamente dal Consolato Generale attraverso la piattaforma "Prenot@mi". (ANSA).