Padiglione Italia a China Glass, fiera macchinari per vetro

(ANSA) - ROMA, 11 MAG - Il Console generale a Shanghai, Tiziana D'Angelo ha inaugurato il padiglione italiano organizzato da Ice Agenzia alla trentaduesima edizione di China Glass, la maggiore fiera di settore dedicata ai macchinari e agli accessori legati alla filiera della lavorazione del vetro.

Sono numerose le aziende italiane di eccellenza che partecipano in presenza alla fiera per la prima volta dopo tre anni.

Secondo i dati ufficiali Istat di interscambio al 31 dicembre 2022 in Cina l'export Made in Italy del settore dei macchinari per il vetro segna una crescita del 64,1% rispetto al 2021. La Cina risulta al quarto posto a livello mondiale come mercato di arrivo della produzione italiana. (ANSA).