L'ambasciatore d'Italia a Mumbai per incontro gruppo T20

(ANSA) - NEW DELHI, 11 MAG - L'Ambasciatore d'Italia in India, Vincenzo de Luca, ha concluso oggi una visita a Mumbai.

Accompagnato dal Console Generale d'Italia Alessandro De Masi, de Luca ha partecipato alla conferenza di Mid- Term del T20, il gruppo che riunisce i think-tank dei paesi membri del G20, nell'ambito delle attività connesse con la presidenza indiana del G20. Prendendo la parola nel meeting, de Luca ha sottolineato l'importanza del formato che "fornisce importanti raccomandazioni politiche nei processi G20". L'Ambasciatore ha poi ricordato che l'Italia favorisce un multilateralismo globale ed efficace, "che possa far fronte alle sfide che il pianeta si trova ad affrontare, tra cui il cambiamento climatico e lo sviluppo. In questo quadro", ha concluso de Luca, "l'Italia sosterrà gli sforzi della Presidenza indiana del G20".

L'Ambasciatore ha anche visitato il Nita Mukesh Ambani Cultural Centre (NMACC), il megaspazio multidisciplinare per le arti, iniziativa della moglie del miliardario Mukesh Ambani, inaugurato il mese scorso.

Il centro ospita, tra l'altro, una sezione di opere dell'artista italiano Francesco Clemente, e una mostra sulle influenze indiane nella moda globale, con capi delle più note maison italiane, tra cui Ferrè, Valentino, Armani, e lavori di direttori creativi come Maria Grazia Chiuri. (ANSA).