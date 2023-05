Il gelato artigianale italiano alla Fiera Sigep China

(ANSA) - ROMA, 11 MAG - Il gelato artigianale ma anche la pasticceria italiana partecipano a Schenzhen a Sigep China, la Fiera internazionale dedicata al mondo dei dolci. Inaugurata ieri alla presenza del console generale d'Italia a Guangzhou Valerio De Parolis e del Trade commissioner dell'ufficio ICE di Canton, Massimiliano Tremiterra, la fiera vede la presenza di 100 brand portabandiera dell'eccellenza produttiva Made in Italy del dolciario artigianale italiano.

L'obiettivo, in particolare, è portare in un Paese di 86 milioni di abitanti il gelato italiano. Si stima che la Fiera, che durerà tre giorni, attiri 20 mila visitatori, per arrivare ad un numero di consumatori finali particolarmente appetibile per le aziende italiane del settore. (ANSA).