Ambasciatore Varricchio a Monaco per la Transport Logistic Fair

(ANSA) - BERLINO, 11 MAG - L'ambasciatore d'Italia in Germania Armando Varricchio è oggi in visita a Monaco di Baviera, dove si svolge in questi giorni la Transport Logistic Fair, evento internazionale di logistica, mobilità, It e gestione delle catene di approvvigionamento.

"Il sistema Italia - fa sapere l'ambasciata - garantisce all'appuntamento una presenza robusta, che conta su 158 espositori e sullo stand istituzionale di Ice, realizzato in collaborazione con Assotrasporti in rappresentanza di 16 autorità portuali". Alla fiera partecipano anche il viceministro delle Infrastrutture e della mobilità Edoardo Rixi, il presidente della regione Friuli-Venezia Giulia Massimiliano Fedriga, il sindaco di Genova Marco Bucci e l'assessore a Mobilità e trasporti, infrastrutture, turismo, commercio della regione Emilia-Romagna Andrea Corsini.

L'ambasciatore Varricchio ha partecipato in giornata alla conferenza 'From Italy to Germany and back again: How we can make our joint supply chains more sustainable and safer in the future', organizzato dalla Camera di commercio italo-tedesca Italcam con la partecipazione dei presidenti delle autorità portuali di Trieste, Genova e Venezia. Per Varricchio la globalizzazione sta vivendo in questi anni una profonda trasformazione, con un impatto sempre maggiore degli eventi geopolitici nell'andamento delle dinamiche globali: i governi e il settore privato "devono adattare le loro strategie a un contesto globale caratterizzato da trasformazioni radicali e non sempre predicibili: friendshoring, nearshoring, politiche economiche basate sulla diversificazione e sul de-risking sono ormai elementi essenziali della pianificazione economica".

In questo contesto per l'ambasciatore una più stretta collaborazione tra i Paesi europei e in particolare tra Italia e Germania, anche nel settore logistico e portuale, è di fondamentale importanza: "Il comparto portuale italiano si è posto obiettivi ambiziosi anche di sostenibilità, i porti italiani potrebbero in futuro diventare hub per il trasporto di idrogeno verde verso la Germania". (ANSA).