Ambasciatore Buccino visita i cantieri dell'aeroporto di Tripoli

(ANSA) - ROMA, 11 MAG - L'Ambasciatore d'Italia in Libia, Giuseppe Buccino ha visitato questa mattina i cantieri del Consorzio Aeneas presso l'aeroporto internazionale di Tripoli per verificare lo stato di avanzamento dei lavori iniziati lo scorso febbraio e la cui fine è prevista per il 2024. "Una volta terminato - scrive in un tweet l'Ambasciata d'Italia - l'aeroporto potrà servire oltre 6 milioni e mezzo di passeggeri l'anno rappresentando così un porte per la Libia verso il Mediterraneo e il mondo". L'Ambasciatore ha quindi augurato buon lavoro a tutti gli operai e i tecnici del cantiere. Il Consorzio Aeneas è un gruppo di aziende italiane specializzate nella realizzazione di grandi progetti per Terminal Aeroportuali.

(ANSA).