(ANSA) - ROMA, 11 MAG - E' stata inaugurata l'11 maggio a Doha la mostra 'Buone Nuove. Women Changing Architecture', realizzata dalla Farnesina in collaborazione con il Museo Maxxi e portata in Qatar grazie alla collaborazione tra l'Ambasciata italiana e Msheireb Properties, che la ospita nell'avveniristica downtown del centro cittadino. Una tappa importante, quella di Doha, che vede i lavori di studentesse e professioniste attive localmente integrarsi con quelli delle architette che hanno segnato i manuali del '900 e le più recenti innovazioni sul piano globale.

Il forte messaggio sociale collegato alla mostra è stato anche al centro degli interventi della cerimonia inaugurale, tra cui quelli delle architette Alessandra Cianchetta, Fatima Fawzy, Marta Nasazzi e Carolina Darocas, dell'Ambasciatore Paolo Toschi e dell'ad di Msheireb Properties Ali Al Kuwari, oltre che del curatore del Maxxi Pippo Ciorra.

"Siamo orgogliosi di aver portato 'Buone Nuove' in una cornice dinamica come quella della città di Doha, che spicca nella regione per l'attenzione alla sostenibilità e alla ricerca nel campo architettonico e nella progressiva valorizzazione del ruolo della donna nella società" ha detto l'Ambasciatore Toschi.

"L'evento di oggi si pone nel contesto di una collaborazione sempre più forte tra Italia e Qatar che si estende a numerosi settori, dalla diplomazia culturale al partenariato economico commerciale; l'impegno per l'affermazione del ruolo femminile nella società è un filo conduttore del nostro lavoro".

La mostra resterà aperta al pubblico fino al 19 agosto presso il Msheireb Design Center, tutti i giorni dalle 9.00 alle 19.00 (il venerdì dalle 15.00 alle 19.00). (ANSA).