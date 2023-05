Vietnam: la nave militare Morosini sbarca a Ho Chi Minh City

(ANSA) - HANOI, 10 MAG - La modernissima nave italiana Francesco Morosini è sbarcata ieri a Ho Chi Minh City, dove si tratterrà fino al 12 maggio.

La visita della Morosini si svolge nell'ambito di una campagna navale di cinque mesi nella regione indo-pacifica, con lo scopo di "promuovere la diplomazia navale e lo sviluppo delle capacità marittime insieme alla libertà di navigazione e al rispetto del diritto internazionale del mare", come si legge nel comunicato stampa diffuso, e coincide con il 50° anniversario delle relazioni diplomatiche tra Italia e Vietnam e i 10 anni del partenariato strategico tra i due paesi.

Per celebrare l'importante ricorrenza, a partire da oggi la nave ospiterà una mostra fotografica con immagini provenienti dagli archivi dell'Agenzia di stampa italiana ANSA e dell'Agenzia di stampa del Vietnam che illustreranno momenti significativi delle relazioni politiche, diplomatiche, economiche, scientifiche e culturali tra i due Paesi.

Nella giornata di domani, 11 maggio, a bordo della nave si terrà il seminario "Yachting e Marina: l'esperienza italiana per la nuova frontiera del Vietnam" che stimolerà il confronto su un segmento in forte sviluppo dell'economia vietnamita dove il know-how italiano può offrire un prezioso contributo. Tra i relatori, rappresentanti di Confindustria Nautica, esperti vietnamiti e l'architetto Marco Casamonti, autore di progetti iconici come il Kiss Bridge sull'isola di Phu Quoc.

L'Ambasciatore d'Italia in Vietnam Antonio Alessandro, durante la cerimonia di benvenuto, ha affermato che questa visita "contribuisce a mantenere l'amicizia tra Vietnam e Italia in generale, e, in particolare, a rafforzare la cooperazione tra le marine italiane e vietnamite". (ANSA).