Tributo di Cecilia Bartoli a Farinelli a Praga

(ANSA) - ROMA, 10 MAG - Lunghi applausi, tre bis e quattro standing ovation hanno accolto domenica 7 maggio, all'Obecni dum di Praga, il tributo a Farinelli da parte della mezzosoprano Cecilia Bartoli, Direttore artistico del Festival di Salisburgo e direttore dell'Opéra de Monte-Carlo. Il concerto, patrocinato dall'Ambasciata d'Italia a Praga, è stato organizzato da Nachtigall Artists, in collaborazione con l'Opéra de Monte Carlo e con l'Istituto Italiano di Cultura di Praga nell'ambito delle celebrazioni per il centenario della sua fondazione.

Nell'acclamata esibizione, l'instancabile e determinata Cecilia Bartoli, accompagnata da Les Musiciens du Prince di Monaco, diretti dal Maestro Gianluca Capuano, ha interpretato arie e opere per orchestra di G.F. Handel - grande diffusore del melodramma italiano in Europa -, Nicola Porpora, Johann Adolph Hasse, Georg Philipp Telemann e Antonio Vivaldi.

Farinelli, al secolo Carlo Broschi, è stato un interprete leggendario, una sorta di rockstar del barocco che ha cantato la musica più virtuosistica mai scritta per voce umana. Cecilia Bartoli è una star assoluta del XX e XXI secolo: nella sua carriera ha venduto più di dodici milioni di registrazioni audio e video, diventando l'artista classica vivente più venduta in assoluto. Entrambi sono interpreti dalle eccezionali doti e dall'ammirevole espressività. (ANSA).