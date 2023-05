Italia-Croazia: Adriatico, cooperazione in economia blu

(ANSAmed) - ZAGABRIA, 10 MAG - L'Ambasciata d'Italia a Zagabria organizza oggi, in cooperazione con la Camera dell'Economia Croata, un evento di alto livello sul tema dell'economia blu.

L'evento mira a condividere buone prassi e ad approfondire nuovi percorsi di possibile cooperazione bilaterale nei diversi ambiti di applicazione e settori connessi all'economia del mare, e si focalizza in particolare, da un lato, sulle soluzioni scientifiche e tecnologiche finalizzate alla preservazione delle risorse marine e della biodiversità e, dall'altro, sugli strumenti e sulle strategie comuni che si possono adottare al fine di una gestione e uno sfruttamento sostenibili delle risorse del comune Mar Adriatico. Particolare enfasi verrà posta sui progetti tematici previsti nell'ambito del Programma Interreg Italia-Croazia 2021-27.

L'evento vede la partecipazione dei maggiori esperti del settore sia italiani che croati, nonché appartenenti alle organizzazioni internazionali, tra cui Cnr, Ispra, Ogs, l'Istituto per la Ricerca Marina di Dubrovnik, l'Istituto Ruger Boskovic e la Banca Mondiale.

La firma l'anno scorso dell'accordo tra Italia e Croazia sulla delimitazione delle rispettive zone economiche esclusive ha dato un ulteriore impulso alla cooperazione bilaterale nel settore dell'economia blu.

Tale tematica sarà oggetto di dibattito nell'ambito sia della prossima sessione del Comitato Bilaterale dei Ministri tra Italia e Croazia che avrà luogo il prossimo ottobre a Zagabria, sia della Cooperazione Trilaterale nell'Alto Adriatico tra Italia, Croazia e Slovenia. (ANSAmed).