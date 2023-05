Corso antiterrorismo a giudici del Niger con Mae e Scuola S.Anna

(ANSA) - PISA, 10 MAG - Un nuovo corso di alta formazione anti-terrorismo destinato ai magistrati del Niger, finanziato dalla Farnesina e coordinato dalla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, è in corso a Niamey nell'ambito di attività di cooperazione tra l'Italia e il paese africano. Il corso, spiega la Scuola Sant'Anna, riguarda la formazione in tema di tecniche di indagine nell'ambito del contrasto al terrorismo internazionale, a favore dei magistrati locali, ed è finanziato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. Lo coordina la Scuola Superiore Sant'Anna in collaborazione con le controparti nigerine che sono il ministero della Giustizia e la Scuola di formazione dei magistrati.

Il Niger, viene spiegato ancora da Pisa, "è un paese prioritario per la cooperazione italiana e questo progetto intende potenziare le competenze dei partecipanti sulle tecniche di investigazione e di raccolta di prove per contrastare il terrorismo internazionale, potenziando le capacità di contrasto e fornendo gli strumenti per giudicare, in maniera coerente con gli standard internazionali, le organizzazioni terroristiche".

Al corso partecipano esperti italiani e africani, fra cui il tenente colonnello dei carabinieri Onofrio Panebianco, esperto in indagini e in tecniche di investigazione anti-terrorismo. "Il corso - commenta l'ambasciatrice italiana a Niamey, Emilia Gatto - consolida in modo ulteriore le attività di formazione e di assistenza che il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale italiano sta sostenendo da molti anni nel paese, attività svolte con il contributo determinante della Scuola Superiore Sant'Anna".

"Questo importante progetto di cooperazione tecnica mira a rafforzare le competenze dei magistrati dei Paesi saheliani nel contrasto al terrorismo - dichiara Andrea de Guttry, Ordinario di Diritto Internazionale e coordinatore scientifico del progetto - Siamo convinti che attraverso la formazione e il rafforzamento delle istituzioni giudiziarie sia possibile promuovere lo stato di diritto in un'area chiave per la stabilità del continente africano e dell'Europa". (ANSA).