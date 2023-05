Australian Space Forum 2023 , forte partecipazione Italia

(ANSA) - SYDNEY, 10 MAG - Ha preso ieri il via a Adelaide in South Australia la 15ma edizione dell'Australian Space Forum, evento di riferimento per il settore spazio organizzato a cadenza semestrale dall'Andy Thomas Space Foundation con il supporto del governo del South Australia, del South Australian Space Industry Centre e dell'Australian Space Agency. Il fitto programma di conferenze è accompagnato da una presenza espositiva, con stand istituzionali ed aziendali. L'ultima edizione del 25 ottobre 2022 era stata visitata da circa 900 partecipanti, mentre alla parte espositiva erano presenti 101 espositori tra aziende ed istituzioni.

L'Ice-Agenzia partecipa per la terza volta all'evento come Sistema Paese in collaborazione con l'Ambasciata d'Italia in Australia, il Consolato d'Italia in South Australia e ASI-Agenzia Spaziale Italiana, con l'obiettivo di evidenziare i traguardi raggiunti dall'Italia nel settore Spazio, rafforzare la collaborazione tecnologica fra i due Paesi e dare visibilità alle aziende italiane del settore. L'ICE-Agenzia di Sydney presenta uno spazio espositivo, in cui ospita l'Agenzia Spaziale Italiana e cinque aziende di primo piano attive nel settore Spazio in Italia, fra cui Leonardo e Thales Alenia Space. Le aziende non presenti hanno l'opportunità di seguire il programma della Conferenza in modalità virtuale. Ha curato inoltre, la brochure della partecipazione italiana, consultabile anche digitalmente dalla sezione dedicata all'Australia del sito istituzionale www.ice.it. .

Per amplificare le possibilità di networking e di collaborazione industriale, il Sistema Italia ha partecipato all'evento organizzato dalla The Andy Thomas Space Fondation, con la partecipazione del Console d'Italia per il South Australia, Adriano Stendardo, di importanti personalità delle istituzioni governative statali e nazionali, enti di ricerca e imprese locali.

Le collaborazioni attive tra Italia e Australia includono: - il dialogo aperto tra Asi e Asa su Fly Eye, un telescopio di nuova concezione tutta italiana per il quale sono in stato avanzato le trattative per l'installazione di un esemplare presso il Siding Spring Observatory, nel New South Wales. Flyeye è capace di osservare, ad ogni esposizione, grandi porzioni di cielo (il suo uso è soprattutto rivolto alla mitigazione del rischio derivante dai detriti spaziali fuori controllo. I telescopi saranno installati in diverse posizioni geografiche intorno al globo, sia nell'emisfero settentrionale che in quello meridionale, permettendo di incrementare le attività di monitoraggio e mitigazione del rischio di collisione di asset spaziali con altri veicoli spaziali operativi o detriti spaziali. - il nano-satellite SpIRIT, della dimensione di una scatola di scarpe, con a bordo un innovativo rivelatore di raggi X fornito dall'Agenzia Spaziale Italiana e che conta sull'importante supporto della comunità scientifica italiana per l'attività di analisi dei dati scientifici. SpiRIT e' considerata la missione spaziale civile australiana più ambiziosa degli ultimi decenni. Il Lead Investigator del satellite è Michele Trenti, professore associato della Scuola di Fisica australiana La collaborazione tra Italia e Australia nel settore dello spazio ha preso il via con la firma del 17 febbraio 2020 di una Dichiarazione d'Intenti tra ASI e la neonata ASA (l'Agenzia Spaziale Australiana) per un'attività congiunta sulla Stazione Spaziale Internazionale. La Dichiarazione ha costituito il primo passo nell'implementazione del Memorandum d'Intesa firmato ad ottobre 2022 tra le due Agenzie ed ha posto le basi per sviluppare nei prossimi anni dei payload scientifici congiunti sulla Iss.

L'impiego della tecnologia italiana trova spazio in differenziate collaborazioni, quali ad esempio tra le piu' recenti: - la sonda JUICE (Jupiter Icy Moon Explorer) su cui vi sono importanti strumenti finanziati e sviluppati sotto la guida dell'Agenzia Spaziale Italiana, che ha messo in campo una grande attività di collaborazione con enti, industrie e altre agenzie spaziali nazionali. A bordo di Juice un carico prezioso composto da dieci strumenti, tre dei quali a guida italiana, realizzati dall'Agenzia Spaziale Italiana in collaborazione con la comunità scientifica e industria nazionali: il Radar Rime, la camera Janus e lo strumento di Radio Scienza 3GM, ai quali si aggiunge un quarto strumento, lo spettrometro Majis, a leadership francese realizzato attraverso un accordo bilaterale tra l'Asi e l'agenzia spaziale francese Cnes. - il satellite ArgoMoon dell'Agenzia Spaziale Italiana, sviluppato e gestito da Argotec, a bordo della missione Artemis 1 della Nasa, decollata dal Kennedy Space Center della Nasa il 16 novembre 2022 alle 7:47 italiane. Le operazioni di navigazione di ArgoMoon sono state svolte dal team di Flight Dynamics dell'Università di Bologna, campus di Forlì. ArgoMoon ha catturato una foto della Terra.

Nello scatto è riconoscibile l'Australia. In particolare sono visibili i golfi di Spencer e di st. Vincent e la città di Adelaide. Mentre a sinistra la penisola del Queensland. - il satellite LiciaCube, che durante la recente missione Dart della Nasa, ha inviato sulla Terra immagini dettagliate a 13 milioni di chilometri di distanza dalla Terra all'avvicinarsi della collisione della sonda spaziale con l'asteroide. - l'astronauta Samantha Cristoforetti prima donna italiana negli equipaggi dell'Agenzia Spaziale Europea e prima donna europea comandante della Stazione spaziale Internazionale.

Nel 2025 Sydney ospiterà la 76ma edizione dello IAC - International Astronautical Congress - il più grande evento internazionale legato allo spazio, destinato ad accelerare ulteriormente lo sviluppo del settore spaziale in Australia e le possibilità di collaborazione scientifica e industriale tra i due Paesi. (ANSA).