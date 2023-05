Amb.Pugliese lancia ad Algeri 'Marble Carving the Future'

(ANSAmed) - ALGERI, 10 MAG - È in corso ad Algeri, fino al prossimo 9 giugno, la mostra "Marble Carving the Future" (Il marmo che scolpisce il futuro), una nuova esposizione itinerante che fino al 2025 punterà valorizzare l'industria italiana del settore in varie parti del mondo dal punto di vista culturale, estetico e del "saper fare".

La mostra è stata inaugurata al Palazzo della Cultura "Moufdi Zakaria" di Algeri ieri sera e a tagliare il nastro della mostra è stato l'ambasciatore italiano in Algeria, Giovanni Pugliese, in presenza del presidente di Confindustria Marmomacchine, Federico Fraccaroli; di quello onorario delegato ai rapporti con le istituzioni, Flavio Marabelli; della Direttrice creativa di Magister Art, Alessandra Costantini; e del direttore dello stesso "Palais de la culture", Ahcène Ghida.

Nel suo intervento, l'ambasciatore d'Italia in Algeria, Giovanni Pugliese, ha sottolineato che la scelta di Algeri come prima capitale di questa mostra da parte del Ministero degli Affari Esteri italiano "testimonia ancora una volta i legami storici e molto forti tra i due Paesi".

Pugliese ha affermato che la mostra è stata concepita come una sorta di dialogo immateriale tra l'arte e l'attività di trasformazione della pietra e del marmo.

"Questa esposizione multimediale permette di coniugare l'opera d'arte dei grandi scultori italiani, in particolare Michelangelo Bernini e Canova, con i manufatti contemporanei, realizzati con le macchine e le tecnologie delle aziende italiane", ha aggiunto.

Per l'ambasciatore "proprio questo dialogo tra arte e impresa costituisce un valore centrale del patrimonio culturale italiano e di quello che è universalmente riconosciuto come "made in Italy".

"Quello che questo percorso espositivo ci vuole raccontare è proprio l'importanza di mettere a sistema le tecnologie e le filiere di produzione artistica e imprenditoriale per promuovere società basate sui principi della collaborazione e dell'innovazione", ha sottolineato.

Da parte sua il presidente onorario di Confindustria Marmo Macchine ha affermato che questa mostra "nasce da un'idea del tutto nuova", basata su "un punto di vista culturale", e ha spiegato che insieme all'Ambasciata e al ministero "abbiamo voluto che Algeri fosse la prima tappa di questa mostra, che girerà il mondo in due anni e mezzo".

"Siamo un settore che esporta in circa 140 Paesi del mondo, e in questo periodo ci sono rapporti molto speciali con il settore della pietra naturale algerino, che hanno permesso di firmare un accordo di cooperazione lo scorso luglio", ha detto ancora Marabelli durante la cerimonia di inaugurazione.

Per l'esponente di Confindustria questa mostra "contiene una serie di messaggi che vanno oltre quelli a cui siamo abituati in questo settore, ovvero gli aspetti industriali e commerciali".

"Il primo è la scelta dell'Algeria come punto di partenza di questo lungo tour. Il secondo è che il nostro settore" viene "esposto per la prima volta (...) non dal punto di vista commerciale, ma" da quello "della cultura, dell'estetica e del saper fare italiano", ha detto. (ANSAmed).