Solista italiana a concerto per iniziativa europea a Caracas

(ANSA) - CARACAS, 09 MAG - La giovane violinista italiana Lucilla Rose Mariotti è stata una delle protagoniste del concerto inaugurale dell'XI Festival europeo dei Giovani Solisti proposto ieri sera, con grande affluenza di pubblico, negli spazi del Santuario di Nostra Signora della Candelaria, nel centro di Caracas.

Insieme a Mariotti, la trombettista francese Marion Vezzosi, l'oboista spagnola Elena Benedicto, e la pianista polacca Anna Miernik, sotto la direzione di Ana María Raga, hanno deliziato i presenti con un concerto magistrale che è stato un viaggio musicale attraverso i Paesi di ciascuna delle artiste partecipanti.

A completare il programma dei giovani solisti europei, sono intervenuti anche i pianisti venezuelani Arnaldo Pizzolante, Juan Pablo Gámez e Sadao Muraki, i musicisti Andrés Cartaya e Andrés Rivero, e l'Ensamble Epifania.

Il concerto ha inaugurato il festival che quest'anno propone uno "sguardo tutto al femminile", ed è il contributo centrale del programma culturale che la Delegazione dell'Unione europea (Ue) ha preparato, con il contributo dell'ambasciata italiana, per commemorare il Mese dell'Europa in Venezuela.

Da segnalare che l gala musicale hanno partecipato, fra le altre personalità, il cardinale Baltazar Porras, arcivescovo metropolita dell'Arcidiocesi di Caracas, l'ambasciatore della Francia in Venezuela, Romain Nada, e il primo consigliere dell'ambasciata d'Italia a Caracas, Giuseppe Giacalone. (ANSA).