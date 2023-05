Rassegna di cinema 'Italian Screens' sugli schermi sudafricani

(ANSA) - CITTÀ DEL CAPO, 09 MAG - Su iniziativa del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Cinecittà per la Direzione Generale Cinema e Audiovisivo del Ministero della Cultura e Accademia del Cinema Italiano - Premi David di Donatello, è stata organizzata in Sudafrica "Italian Screens", la rassegna che presenta all'estero il meglio del cinema italiano, all'insegna di un programma di elevato valore artistico e culturale.

L'iniziativa è realizzata in collaborazione con l'Ambasciata d'Italia a Pretoria, il Consolato Generale d'Italia a Johannesburg, il Consolato d'Italia a Cape Town e l'Istituto Italiano di Cultura a Pretoria. I sei film presentati in Sud Africa, in lingua italiana con sottotitoli in inglese, sono: "La stranezza" di Roberto Andò, "L'Ombra di Caravaggio" di Michele Placido, "Siccità" di Paolo Virzì, "Il Colibrì" di Francesca Archibugi, "Notte Fantasma" di Fulvio Risuleo, "Corro da Te" di Riccardo Milani.

"Italian Screens" ha aperto a Johannesburg il 5 maggio e oggi si inaugura la rassegna di Cape Town allo storico cinema Labia.

L'iniziativa fa parte di un progetto più ampio di approfondimento delle relazioni culturali tra Italia e Sudafrica, organizzato da Cinecittà per la Dgca del MiC al fine di incentivare le occasioni di incontro tra produttori, distributori e creativi dei due Paesi.

"È un progetto - commenta Roberto Stabile, Responsabile dei Progetti Speciali della Dgca del MiC presso Cinecittà - fortemente voluto dalla Dgca del MiC e affidato a Cinecittà che rende finalmente effettivo il concetto, a volte abusato, di 'fare sistema' e concretizza la tanto spesso citata 'diplomazia culturale'. Nell'ambito della attività di supporto all'internazionalizzazione del nostro audiovisivo, con questa azione si è voluto mettere a regime la collaborazione tra la capillare rete diplomatica e consolare, il prestigio dell'Accademia del Cinema italiano - Premio David di Donatello e le eccellenze dell'industria audiovisiva nazionale, per promuovere il nostro cinema, in occasioni di gala create ad hoc in alcune delle più importanti e iconiche città del mondo. In parallelo, realizzeremo momenti 'business oriented' durante i quali presenteremo agli addetti ai lavori tutti i benefici che il nostro paese offre agli operatori stranieri per coprodurre, venire a girare da noi o distribuire il nostro cinema nelle sale all'estero, unendo quindi, alla promozione culturale, anche quella più commerciale". (ANSA).