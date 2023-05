All'ambasciata d'Italia a Berlino i panel su ricerca e crescita

(ANSA) - BERLINO, 09 MAG - Nell'ambito della VI Giornata della Ricerca italiana nel mondo, l'Ambasciata d'Italia a Berlino ospita oggi la conferenza "Research: an Engine to Promote Growth", in cui cinque panelist raccontano il loro percorso di ricerca. Come comunica la stessa Ambasciata, intervengono Sakura Pascarelli, direttrice scientifica dell'European Xfel di Amburgo e membro del comitato scientifico della Stanford synchrotron radiation lightsource, Roberto Tamai, capo progetto dell'Extremely large telescope di Eso, Elisa Araldi, ricercatrice presso l'università di Parma e responsabile di un progetto interdisciplinare sul colesterolo che coinvolge la genomica, la fisiologia e la data science ed Emilio Zagheni, Managing director del Max Planck Institute for Demographic research e affiliate associate professor of Sociology presso l'università di Washington. Anche presente Jürgen Mlynek, professore ordinario di Fisica sperimentale all'università Humboldt di Berlino e presidente del consiglio di amministrazione della Falling Walls Foundation. La discussione è moderata da Chiara Franceschini, professoressa di storia dell'arte presso la Ludwig-Maximilians-Universität di Monaco.

Per l'Ambasciatore Varricchio "siamo di fronte a un momento estremamente propizio per rilanciare il ruolo della scienza in Europa". Anche per questo motivo, l'Italia ha deciso di stanziare 6,9 miliardi di euro per la ricerca di base e applicata nell'ambito del Pnrr. L'Ambasciatore ha auspicato che il flusso di ricercatori che dalla Germania scelgono l'Italia per l'attività scientifica possa tornare a crescere con decisione, come già si registrava prima del periodo pandemico.

Un fenomeno parte di un più ampio trend europeo al coordinamento in precise aree strategiche. "Solo così sarà possibile fare fronte alle sfide poste dalla competizione globale", ha aggiunto Varricchio, "ed evitare dispendiose duplicazioni che non possiamo più permetterci".

Per rafforzare ancora di più la collaborazione scientifica tra Italia e Germania, lo scorso ottobre è stata creata, sotto gli auspici dell'Ambasciata d'Italia, l'associazione Sign - Scienziati Italiani in Germania Network. (ANSA).