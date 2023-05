A Palazzo di Vetro Onu mostra sui Carabinieri e la Biodiversità

(ANSA) - NEW YORK, 09 MAG - In vista della giornata mondiale della Biodiversità il 22 maggio, è stata inaugurata al Palazzo di Vetro dell'Onu la mostra "Carabinieri: Protettori di Biodiversità", organizzata dal Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari dei Carabinieri (Cufa), con il coordinamento della Rappresentanza italiana alle Nazioni Unite, gli auspici del ministero della Difesa e dell'Ambiente, e la collaborazione di Leonardo e Telespazio. L'esposizione multimediale e interattiva, inaugurata dal generale Antonio Marzo (Comandante del Cufa) e dall'ambasciatore Maurizio Massari, è visitabile fino al 18 maggio. Si tratta di un racconto guidato - accompagnando il visitatore all'interno di un bosco ideale che rappresenta il patrimonio da custodire - delle molte attività del Cufa di contrasto ai crimini ambientali e di protezione della flora e fauna italiana, delle Riserve e dei Parchi nazionali. Un percorso che mette in evidenza l'impegno dell'Arma nella tutela e nella conservazione della biodiversità e nella protezione della natura, senza dimenticare che il Comando costituisce la forza di sicurezza ambientale più grande d'Europa.

"Siamo orgogliosi di portare all'Onu una 'buona prassi' italiana che non trova molti esempi qui alle Nazioni Unite - ha sottolineato Massari -, in testimonianza dell'impegno per l'Agenda 2030 anche in vista dell'importante summit di settembre sullo sviluppo sostenibile".

Nella mostra è presente anche una sezione dedicata all'Aeronautica Militare, che con il Servizio Meteorologico fornisce un contributo essenziale al Paese per il monitoraggio dell'atmosfera per lo studio dei cambiamenti climatici e la previsione delle condizioni meteo. Ed oggi è in programma un incontro, sempre all'Onu, con il generale di brigata Luca Baione dell'Aeronautica Militare, e rappresentante permanente dell'Italia nell'Organizzazione Meteorologica Mondiale (Wmo), sui compiti del Servizio Meteorologico Italiano. (ANSA).