(ANSA) - TUNISI, 08 MAG - Dopo molti anni di assenza l'ambasciatore Fabrizio Saggio, insieme al direttore dell'Istituto Italiano di Cultura, Fabio Ruggirello, ha riportato l'Italia alla Fiera Internazionale del Libro di Tunisi con due eventi: un incontro dedicato alle opere di Italo Calvino, in occasione dei 100 anni dalla nascita dello scrittore, e la presentazione dell'edizione in lingua araba del libro per ragazzi del personaggio di Geronimo Stilton che racconta l'Italia attraverso un viaggio tra le meraviglie del Paese.

Nel corso della manifestazione Saggio ha confermato di essere al lavoro insieme alle autorità tunisine per far intervenire l'Italia quale ospite d'onore dell'edizione 2024 della Fiera del Libro di Tunisi. (ANSA).