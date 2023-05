Expo 2030: Orlandi, 'Roma è la candidata ideale'

(ANSA) - ISLAMABAD, 09 MAG - Roma è la candidata ideale per ospitare l'Expo 2030. Lo ha affermato l'Inviato speciale per l'Asia del Comitato promotore, che si è detto ottimista sul fatto che l'Italia vincerà la gara per ospitare l'evento. "Busan e Riad sono forti concorrenti, ma siamo fiduciosi che la candidatura di Roma sia rispettabile, dignitosa ed è pienamente supportata dal governo italiano, e Roma, essendo la capitale, rappresenta l'intera nazione", ha affermato Orlandi parlando con i media e i rappresentanti del Pakistan del mondo accademico presso la residenza dell'Ambasciatore d'Italia a Islamabad, Andreas Ferrarese.

Orlandi ha detto che il titolo scelto dall'Italia "Popoli e Territori" mostra i rapporti tra persone e Paesi, e il rapporto tra l'uomo e la natura. "Lo slogan che abbiamo scelto è avvincente, coinvolgente e stimolante", ha affermato Orlandi, aggiungendo che viviamo in un mondo molto complicato e i problemi che dobbiamo affrontare sono enormi. Secondo Orlandi il rapporto dell'uomo con la natura, l'uso delle risorse, la scarsità di energia e il cambiamento climatico sono i problemi principali e le soluzioni non possono venire da un singolo Paese, indipendentemente dalla potenza di quel Paese. "Più discutiamo, più ci scambiamo merci, meno discutiamo, più ci scambiamo proiettili", ha sottolineato, precisando che con gli scambi di idee si può trovare il modo per risolvere i problemi.

"Il mio compito è viaggiare molto in tutta l'Asia e convincere" i Paesi "dell'approccio di Roma, che è democratico, inclusivo, rispettoso, dignitoso e non c'è traccia di arroganza, ha infine chiosato Orlandi: "Vi diamo il benvenuto a Roma; venite a condividere le vostre idee, siamo aperti a tutti".

