Ambasciatore Natali inaugura l'Italian week expo a Nairobi

(ANSA) - NAIROBI, 08 MAG - L'Ambasciatore d'Italia in Kenya, Roberto Natali, ha aperto l'edizione 2023 dell'Italian week expo a Nairobi. La manifestazione, organizzata ogni anno dal Comites Kenya mettendo in vetrina alcune delle eccellenze italiane nel paese nel campo dell'enogastronomia ma anche della solidarietà e di altri settori come il commercio e lo sviluppo, si è tenuta sabato e domenica negli spazi espositivi del Village Market, nella capitale keniana.

"Ogni occasione di incontro della collettività italiana è preziosa per rinsaldare il vincolo di appartenenza alla comunità del nostro paese che insieme abbiamo l'onore di rappresentare all'estero. Apprezzo particolarmente questa iniziativa presentata dal Comites, istituzione che non solo costituisce un punto di riferimento per gli italiani all'estero, e in questo caso in Kenya, ma anche per l'ambasciata che ho l'onore di dirigere", ha dichiarato Natali, aggiungendo che "l'Italian Week Expo è un ulteriore importante strumento di promozione della nostra cultura, gastronomica e non, che contribuisce a tenere alta in Kenya l'immagine dell'Italia".

All'inaugurazione della kermesse, che ha attirato non solo italiani, ma visitatori keniani e di varie nazionalità che compongono il tessuto multietnico della metropoli africana, oltre ad un buon numero di turisti, erano presenti il presidente del Comites Kenya, Bruno Giachino, il titolare della sede di Nairobi dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo (Aics), Giovanni Grandi e la direttrice dell'Istituto italiano di cultura di Nairobi, Elena Gallenca. (ANSA).