Turchia: inaugurata la nuova sede del Consolato d'Italia a Izmir

(ANSA) - ROMA, 05 MAG - L'Ambasciatore d'Italia in Turchia Giorgio Marrapodi, il Direttore Generale per gli italiani all'estero Luigi Maria Vignali e il Console d'Italia a Izmir Valerio Giorgio, alla presenza del Prefetto Selim Kosger e del Sindaco della Grande Municipalità Tunç Soyer, hanno inaugurato la nuova sede del Consolato d'Italia a Izmir presso la Heris Tower.

I nuovi uffici, più moderni e funzionali, garantiranno servizi consolari e concessione di visti in maniera più efficiente e saranno il biglietto da visita per tutti i cittadini turchi che vogliono avere rapporti con l'Italia. Le relazioni tra Izmir e l'Italia si rafforzano con un altro importante tassello. (ANSA).