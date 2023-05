Amb. Favi, la diplomazia Ue sosterrà la candidatura di Roma Expo

(ANSA) - BRUXELLES, 05 MAG - Il Servizio europea per l'azione esterna dell'Ue (Seae) "ha deciso di sostenere con i suoi ambasciatori la candidatura di Roma Expo 2030 e ora si sta verificando la possibilità di ottenere l'appoggio del Belgio".

Questo uno dei dossier che vedrà impegnato l'ambasciatore d'Italia presso il regno dei belgi Federica Favi, da poco approdata all'ambasciata bilaterale di Bruxelles.

Parlando del suo nuovo incarico, Favi ha anche sottolineato la necessità di strutturare un rapporto bilaterale con il Belgio "di tipo nuovo superando noi stessi", poichè le relazioni sono già intense e mature. L'ambasciatore italiano guarda soprattutto alla possibilità di arrivare ai tavoli negoziali europei con posizioni condivise anche in vista del semestre di presidenza di turno dell'Ue che toccherà al Belgio dal primo gennaio del 2024.

Favi punta a portare avanti anche gli scambi culturali e a sviluppare la conoscenza reciproca, in particolare quella tra i giovani. Un fronte sul quale è stato già ottenuto un risultato significativo attraverso il nuovo progetto di partenariato 'Belgio chiama Italia'. Nell'ambito del quale è stata avviato, come iniziativa pilota, il gemellaggio tra il Liceo classico Francesco Vivona di Roma e l'Athenee Royal du Sippelberg di Molenbeek. (ANSA).