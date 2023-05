A Caracas il Festival europeo dei giovani solisti

(ANSA) - CARACAS, 05 MAG - La undicesima edizione del Festival europeo dei giovani solisti, che quest'anno propone una prospettiva tutta al femminile, si svolgerà dall'8 al 13 maggio a Caracas.

L'evento conta sulla partecipazione di artisti provenienti da Italia, Spagna, Francia e Polonia, e si terrà con la collaborazione con il Sistema nazionale delle orchestre e dei cori giovanili e di bambini del Venezuela (El Sistema).

Protagonisti dell'evento saranno giovani solisti, fra cui la violinista italiana Lucilla Rose Mariotti, la oboista spagnola Elena Benedicto Villar, la trombettista francese Marion Vezzosi e la pianista polacca Anna Miernik.

"Si tratta - ha detto in una intervista radiofonica il primo consigliere dell'ambasciata italiana a Caracas, Giuseppe Giacalone - di un evento molto importante, essendo l'appuntamento centrale del mese dedicato all'Europa, alla nostra Unione europea (Ue)".

Giacalone non ha nascosto la sua soddisfazione perché "dopo anni di assenza, questa volta l'Italia tornerà insieme ai suoi amici spagnoli, polacchi e francesi a partecipare attivamente a questa festa".

Inoltre, ha poi detto, non si tratta solo di portare qui la musica europea, ma di creare uno scambio dinamico, sinergico, con novità interessanti. "Ci saranno infatti altre attività - ha concluso - come corsi di perfezionamento e incontri con musicisti venezuelani. Sono sicuro che il pubblico venezuelano lo adorerà". (ANSA).