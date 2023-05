Torna dopo quattro anni Imdex Asia sulla difesa navale

(ANSA) - SINGAPORE, 04 MAG - Imdex Asia 2023, il principale evento di difesa navale e marittima in Asia, torna a Singapore dopo una pausa di quattro anni. La 13a edizione, che si è aperta ieri e che si concluderà venerdì 5, sta ospitando più di 11.000 delegati provenienti da oltre 62 paesi e più di 250 aziende partecipanti provenienti da molti paesi tra cui Italia, Indonesia, Cina, Thailandia, Malesia e Stati Uniti.

Questa edizione comprende il Padiglione Italia organizzato da Ice in collaborazione con l'Ambasciata Italiana a Singapore, il Segretariato Generale della Difesa, la Direzione Nazionale degli Armamenti e la Federazione delle Aziende Italiane per l'Aerospazio, la Difesa e la Sicurezza.

Con il crescente interesse per una regione strategicamente importante come Singapore, il presidente di Aiad Giuseppe Cossiga ha dichiarato: "Il mercato di Singapore rappresenta un mercato tecnologico ed un polo strategico estremamente importante per le aziende dei settori AD&S. Le aziende italiane sono presenti in questo mercato da molti anni e collaborano strettamente con le istituzioni e le forze armate di Singapore nelle attività di ricerca e innovazione delle forze, nonché nello sviluppo e commercializzazione di complessi sistemi all'avanguardia di eccellenza. Lo scambio di attività e servizi di formazione, dove dottrine, apparecchiature e sistemi sono forniti tramite o da aziende italiane sono le testimonianza di una partnership vincente e consolidata".

Secondo i dati messi a disposizione da Aiad, l'Italia ha registrato 5,4 miliardi di euro di fatturato nel 2020 nel settore della difesa terrestre e marittima, impiegando 16.400 addetti. Insieme alla terra e al settore marittimo e dell'aerospazio, l'Italia è al quarto posto in Europa e al settimo nel mondo, una posizione di alto livello nel contesto internazionale. L'Italia continua a mantenere posizioni di leadership all'interno di questo settore, valorizzato dalla collaborazione con grandi industrie nazionali, centri di ricerca e università.

"Con la sicurezza marittima che rimane una priorità chiave per molti mercati regionali, 10 aziende italiane hanno ora una piattaforma per mostrare il loro sistemi all'avanguardia ed eccellenze, che spaziano dalla sicurezza informatica, ai sistemi senza pilota, ai sensori e sorveglianza» ha commentato Ilaria Piccinni, Vice-Direttore dell'Agenzia Ice.

"La Morosini, il cui motto è Ex undis signum victoriae (dalle onde presagio di vittoria) sarà il palcoscenico non solo per le attività legate alla difesa all'interno dell'esibizione di navi da guerra, ma anche per eventi istituzionali e culturali organizzati congiuntamente dall'Ambasciata d'Italia a Singapore e e l'Ufficio del Ministero della Difesa italiana in collaborazione con le istituzioni locali" ha commentato l'Ambasciatore d'Italia a Singapore Mario Vattani.

L'Ambasciatore ha illustrato il significato della presenza della nave Morosini in questo quadrante, la sua importanza nei rapporti dell'Italia con Singapore e con i Paesi dell'area, e ha presentato gli eventi organizzati dall'Ambasciata a margine di questo appuntamento, che darà il via alla rassegna del Festival Italiano a Singapore. Il Festival annuale, che si terrà da maggio a luglio, prevede un concerto jazz con il sassofonista Francesco Cafiso e Esteban Castro, visite delle scuole locali e conferenze in collaborazione con le università dove i visitatori avranno la possibilità di sperimentare tecnologie all'avanguardia e sistemi innovativi in prima persona". (ANSA).