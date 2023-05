L'Ucraina all'Alirio Diaz International Guitar Festival

(ANSA) - KIEV, 04 MAG - "Rivolgo i miei più sentiti ringraziamenti agli organizzatori e stakeholders dell'Alirio Diaz International Guitar Festival, i quali, in occasione della quinta edizione - in cui ricorre l'anniversario dei 100 anni dalla nascita del grande chitarrista Alirio Diaz - hanno voluto coinvolgere la nostra ambasciata e il nostro Istituto di Cultura al fine di testimoniare la vicinanza al popolo ucraino. È per noi un onore patrocinare una rassegna musicale così significativa, la quale dimostra quanto i territori italiani, oltre a conservare antiche tradizioni e identità, siano capaci di progettualità creativa e abbiano altresì una vocazione all'internazionalizzazione". Lo ha dichiarato l'ambasciatore Pier Francesco Zazo a proposito dell'Alirio Diaz International Guitar Festival, in programma a Quartu Sant'Elena dal 12 al 21 maggio.

"Quest'anno vi sarà un momento speciale dedicato all'Ucraina, nazione che lotta coraggiosamente per la sua libertà e identità.

La musica, nello splendido contesto sardo, diviene così veicolo di inclusione sociale, mezzo per la valorizzazione del territorio nonché messaggio di pace e di speranza. Rivolgo un ringraziamento speciale al Maestro Simone Onnis per il suo ruolo. E, naturalmente, faccio le mie più vive congratulazioni alle quattro chitarriste ucraine selezionate: Oleksadra Drach, Anastasiia Shnyrova, Olesksandra Liakhova, Iryna Polovynka", ha concluso l'Ambasciatore Zazo.

Le chitarriste ucraine, vincitrici di una borsa di studio offerta dall'ambasciata-Istituto di cultura, parteciperanno a varie masterclass nell'ambito del festival e si esibiranno il 14 maggio presso la chiesa di Sant'Efisio e il 21 maggio presso la chiesa di Nostra Signora del Buon Cammino, presso la località Simbirizzi.

Il festival si avvale della collaborazione dei seguenti partner: Comune di Quartu Sant'Elena, Fondazione di Sardegna, Fundacíon Alirio Diaz (Caracas), Alirio Diaz Guitar Academy, FAI (Fondo per l'Ambiente Italiano), Istituto dei Ciechi della Sardegna, A.Gi.Mus. Associazione Giovanile Italiana, Consolato Principato di Monaco in Sardegna, Consolato Onorario Repubblica Ceca, Consolato Britannico Cagliari. (ANSA).