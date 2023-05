Architetto italiano in Spagna vince il Ro Plastic Prize

(ANSA) - MADRID, 04 MAG - Lo studio External Reference di Carmelo Zappullo, architetto italiano attivo a Barcellona, è il vincitore del primo premio dell Ro Plastic Prize 2023 nella categoria "Art and Design Collectible". A valere il riconoscimento è stato il progetto di piante stampate in 3D 'Pure Plants', realizzato in collaborazione con il centro specializzato in questa tecnica LaMáquina.

Esposto ad aprile alla Milano Design Week, prima di esser messo a disposizione della Galleria Rossana Orlandi (curatrice del Ro Plastic Prize insieme a Nicoletta Orlandi Brugnoni), il progetto di External Reference costituisce "la materializzazione" della ricerca di questo studio "nell'ambito della scienza dei materiali e della biomimetica", si legge in una nota.

"Pure Plants rappresenta un manifesto per promuovere un approccio ecocentrico che mette la tecnologia, il design e la scienza dei materiali al servizio della natura, invece che il contrario. In questo modo, il progetto rappresenta una denuncia dell'antropocentrismo e un appello a promuovere i valori ecologici e il rispetto per l'ambiente naturale", ha osservato Zappulla.

La giuria del Ro Plastic Prize è stata composta da Rossana Orlandi, Nicoletta Orlandi Brugnoni, Stefano Boeri, Giulio Cappellini, Jessica Chong Pui Pui, Giovanni De Niederhausern, Flavien Gaillard, Luciano Galimberti, Marva Griffin Wilshire, Amit Gupta, Cyrill Gutsch, Benedict Hobson, Stephanie Ingrassia, Simone Maccagnan, Whitney Robinson, Luca Ruini, Jana Zielinski e Francesco Zurlo. Il progetto 'Pure Plants' era anche stato esposto all'ultimo Madrid Design Festival. (ANSA).