Italia-Australia, ambasciatore Crudele in visita a Melbourne

(ANSA) - SYDNEY, 03 MAG - L'Ambasciatore italiano in Australia Paolo Crudele, accompagnato dalla Console Generale a Melbourne Hanna Pappalardo e dalla dirigenza della Camera di Commercio e Industria italiana a Melbourne (Presidente Adrian Logiudice e Segretaria Generale Veronica Misciattelli), ha visitato ieri il cantiere del progetto North East Link (Nel), il più grande progetto infrastrutturale realizzato con formula ppp (Public-Private Partnership) in Australia.

Il progetto porterà alla realizzazione di un collegamento essenziale per la rete autostradale della città di Melbourne, riducendo i livelli di congestione del traffico e i tempi di viaggio. Ai lavori di realizzazione partecipa un consorzio a guida italiana, comprendente in particolare il Gruppo WeBuild, leader mondiale nel settore costruzioni e nella realizzazione di grandi opere, ed il Gruppo Trevi, leader nell'ingegneria del sottosuolo. L'ambasciatore Crudele è stato ricevuto in cantiere dall'amministratore delegato del Gruppo Trevi Giuseppe Caselli e dal direttore esecutivo per l'Asia Pacifico del Gruppo WeBuild, Marco Assorati. "Questa visita - ha commentato - mi ha permesso di constatare ancora una volta l'eccellenza e l'alto contenuto tecnologico del nostro sistema imprenditoriale rivolto al settore delle infrastrutture, in rapida espansione qui in Australia. La presenza di due capofila del settore a livello mondiale del calibro di Webuild e Trevi racconta una storia di successo, a cui le istituzioni italiane in Australia contribuiscono con determinazione in fattiva collaborazione con le controparti locali".

Il completamento del progetto, per un valore complessivo di oltre 11 miliardi di dollari australiani (6,65 miliardi di euro) è previsto nel 2028. (ANSA).